МВД объявило в розыск Алексея Панина

Актер проживает за пределами России
Министерство внутренних дел России объявило в розыск актера Алексея Панина. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.
Согласно информации в базе данных ведомства, Панина разыскивают по статье Уголовного кодекса. Telegram-канал Mash сообщает, что в квартире, где зарегистрирован актер, были проведены обыски, однако выяснилось, что Панин продал эту недвижимость.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина. Основанием для возбуждения дела стали заявления Панина относительно теракта украинских спецслужб на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года.
Актеру грозит по этой статье лишение свободы на срок до семи лет. При этом Панин три года назад переехал из России в Испанию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"