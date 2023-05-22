МВД объявило в розыск Алексея Панина

Актер проживает за пределами России

Министерство внутренних дел России объявило в розыск актера Алексея Панина. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.

Согласно информации в базе данных ведомства, Панина разыскивают по статье Уголовного кодекса. Telegram-канал Mash сообщает, что в квартире, где зарегистрирован актер, были проведены обыски, однако выяснилось, что Панин продал эту недвижимость.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина. Основанием для возбуждения дела стали заявления Панина относительно теракта украинских спецслужб на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года.

Актеру грозит по этой статье лишение свободы на срок до семи лет. При этом Панин три года назад переехал из России в Испанию.

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