Россия отреагировала на угрозы ударов по Крыму

У Москвы на все есть ответ

Россия найдет способ не допустить возможные удары по Крыму.

Об этом в понедельник, 22 мая, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Полуостров – неотъемлемая часть России, целостность и безопасность страны надежно обеспечены.

"Мы найдем способ, как не допустить реализацию подобных угроз. И нет сомнений в том, что территориальная целостность Российской Федерации, как и ее безопасность, будет надежно обеспечена", - заявил дипломат (цитата по ТАСС).

Угрозы США в отношении Крыма абсолютно безответственны. Американские власти намерено проводят эскалационный курс, подчеркнул Рябков.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтон не возражает против применения ВСУ американского оружия для нанесения ударов по Крыму.

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