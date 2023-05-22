Медведев оценил отношения России и Вьетнама

Политик встретился с членами Общества вьетнамско-российской дружбы

Российско-вьетнамские отношения носят характер стратегического партнерства, основанные на общей истории и дружбе. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

На встрече с членами Общества вьетнамско-российской дружбы в ходе визита в Ханой Медведев отметил, что "мир никогда не бывает спокойным", поскольку "всегда есть трудности, проблемы". Однако Москва цени дружеские отношения с Вьетнамом, "можете не сомневаться, что так будет и впредь", заверил замглавы Совбеза.

Медведев также позитивно оценил изменения, которые произошли во Вьетнаме после его первого приезда в страну в 2000 году, подчеркнув, что "это разный Вьетнам, я вас с этим поздравляю", сообщает РИА Новости.

Ранее вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь заявлял, что его страна не поддерживает санкции против России и попытки ее изоляции. Политик отметил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, а также сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией".

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