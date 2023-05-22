Боррель рассказал о разногласиях по новому пакету санкций против России

Брюссель пытается согласовать одиннадцатый пакет рестрикций

Новый пакет санкций против России, разрабатываемый Евросоюзом, "вызывает возражения не только Венгрии"Такое заявление сделал в понедельник, 22 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политик рассказал, что эта тема станет предметом для обсуждения на встрече министров иностранных дел государств — членов интеграционного объединения, которая начнется позднее 22 мая. Ради согласования санкций, по мнению Борреля, предпочтительно голосование квалифицированным большинством.

Еще одна тема в повестке предстоящего заседания министров — новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Выделение этих средств блокирует Венгрия, недовольная украинскими санкциями в отношении венгерского OTP Bank.

Боррель также рассказал, что Евросоюз "скоро сможет поставить" истребители F-16 Украине, сообщает ТАСС.

Между тем западные СМИ отмечают, что поддерживающие Украину западные страны опасаются, что в скором времени военная поддержка, оказываемая Киеву, достигнет предела. Это связано не только с политической и экономической повесткой в государствах Запада.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать все военные транши Евросоюза Киеву до тех пор, пока Украина не снимет санкции с OTP Bank. Страна уже блокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"