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ВСУ обстреляли из миномета село в Брянской области

10:55
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины обстреляли из миномета село Хоромное Климовского района Брянской области.

Об этом в понедельник утром, 22 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительным данным, пострадавших нет. От удара загорелись дом и хозяйственная постройка.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее ВСУ атаковали предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе Брянской области при помощи беспилотников. Упавший дрон повредил крышу здания.

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