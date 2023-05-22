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Собянин рассказал о начале производства цифровых банкоматов в индустриальном парке "Руднёво"

11:08
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Функционал позволяет выполнять все привычные операции

О серийном выпуске отечественных банкоматов рассказал сегодня в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Производство расположено в индустриальном парке "Руднёво".

Предприятие практически полностью закрывает потребность российского рынка. При этом мощность завода может быть увеличена в два раза. Все устройства на 80 процентов состоят из отечественных комплектующих и постепенно эта доля будет расти.

Функционал банкоматов позволяет осуществлять все привычные операции. Есть сенсорный экран, мультимедийные системы, а также биометрическая камера, которая позволит выполнять ряд действий без использования карт.

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