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Шольц: Украина не войдет в НАТО в обозримом будущем

11:22
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Страна не соответствует требованиям

Украине не вступит в НАТО в обозримом будущем, так как не соответствует необходимым критериям.
Эстония потребовала конкретных шагов по принятию Украины в НАТО

В 2008 году Альянс принял относительно Киева долгосрочные перспективы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.

"Критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина в настоящее время не может выполнить", - сообщил он.

При этом Шольц отметил, что Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта.

Киев и страны Запада регулярно поднимают вопрос членства Украины в НАТО. На прошлой неделе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал немедленно принять Украину в НАТО, так как это обеспечит безопасность Европы и позволит контролировать "территориальные аппетиты Киева".

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