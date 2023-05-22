Страна не соответствует требованиям

Украине не вступит в НАТО в обозримом будущем, так как не соответствует необходимым критериям.

В 2008 году Альянс принял относительно Киева долгосрочные перспективы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.

"Критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина в настоящее время не может выполнить", - сообщил он.

При этом Шольц отметил, что Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта.

Киев и страны Запада регулярно поднимают вопрос членства Украины в НАТО. На прошлой неделе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал немедленно принять Украину в НАТО, так как это обеспечит безопасность Европы и позволит контролировать "территориальные аппетиты Киева".

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