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Австрия призвала Запад продолжить диалог с Россией

11:39
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Это крупнейшая ядерная держава, напомнили в Вене

Запад должен продолжать вести переговоры с Россией, так как это крупнейший географический сосед Евросоюза и крупнейшая ядерная держава на планете. Такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
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Что касается евроамбиций Украины, политик заявил, что Украина присоединится к ЕС, как только будут выполнены требования, озвученные Еврокомиссией. При этом "будет фатально, если Украина и Молдавия проедут по скоростной полосе, а страны Западных Балкан останутся на обочине", пишет Die Welt.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что попытки Вашингтона и его союзников изолировать Россию на международной арене терпят крах, поскольку "государства мирового большинства, в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, отмечала, что Россия никогда не будет самоизолироваться и никому не позволит изолировать себя. Как подчеркнула политик, в мире по-прежнему сохраняется большой интерес к России и "никакой изоляции России нет".

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Александр Шалленберг
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