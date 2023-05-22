Пётр, побеждающий шведского короля: что символизируют фонтаны Петергофа

Каждый фонтан имеет свой смысл

В Петергофе открылся весенний праздник фонтанов. В этом году масштабное водное шоу посвящено 300-летию торжественного показа Петром Великим императорской резиденции иностранным послам. Над подготовкой такого события трудятся сотни человек - театральные актеры, композиторы, хореографические коллективы. Специально ради этого зрелища в Петергоф приезжают туристы со всего мира.

Чтобы занять лучшие места в роскошном зрительном зале под открытым небом, многие посетители приходят еще до открытия парка. Проводить в Петергофе весенний праздник фонтанов придумал император Петр Великий. Ровно 300 лет назад здесь прошел самый первый. Раньше в дворцовый парк на праздник приглашали лишь придворных, а теперь он открыт для всех желающих.

Театрализованное представление по традиции проходит на сцене фонтана Большой Каскад — он и построен таким образом, чтобы на площадке среди водных струй могли выступать артисты и музыканты. А за площадкой есть грот-ниша — такое своеобразное закулисье, где актеры могут отдохнуть и переодеться.

Это конечно, самая захватывающая часть праздника — когда под музыку Глиэра оживает золотой Самсон. Но, по замыслу организаторов, зрители должны были не просто восхититься сочетанием воды, золота и пиротехники, но и узнать что-то новое о Петергофе. Например, что символизируют его фонтаны и какую мысль их создатель, Петр Первый, вкладывал в каждый из них.

"Сегодня мы постарались передать, что Петергоф достоин не только посещения, еще изучения и чтения. Каждая аллея, каждый фонтан, каждый уголок парка имеет свой смысл. И видел особое величие этого места", - говорит Роман Ковриков, врио директора ГМЗ "Петергоф".

Знаменитый "Самсон, разрывающий пасть льву" — это сам Петр Великий, побеждающий в схватке со шведским королем Карлом XII. Фонтан "Солнце" - символ незаходящей звезды над столицей российской империи. Сцена боя с чудовищем в фонтане "Тритон" - аллегория героического Гангутского сражения 1714 года, завершившегося победой России. Каждый из 147 фонтанов Петергофа может рассказать свою историю о стране.

Петергоф неизменно удивляет не только туристов, многие из которых приезжают сюда впервые, но и ценителей истории русской культуры. В этом году отмечает 20-летие так называемая "Особая кладовая" музея-заповедника. Это хранилище редких произведений декоративно-прикладного и ювелирного искусства, которые до революции украшали интерьеры Большого Дворца. Музей, как и все императорские резиденции, ведет постоянную работу над возвращением реликвий в исторические стены. В этом году в коллекцию вернулись два изысканных серебряных блюда, с гравированными вензелями великой княжны Ольги Николаевны Романовой — вещи из ее приданого. Их уже можно увидеть в экспозиции.

Анна Морозова, Северо-западное бюро "ТВ Центра", Петергоф

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