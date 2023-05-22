Китай потребовал от G7 конструктива по конфликту на Украине

Кризис должен быть урегулирован политически, подчеркнули в Пекине

Китай надеется, что страны "Большой семерки" (G7) будут играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление сделала в понедельник, 22 мая, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Чиновница выразила убежденность в том, что кризис на Украине должен быть урегулирован политически — путем диалога и консультаций, сообщает РИА Новости.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов к совместным действиям с Китаем во имя стабилизации ситуации вокруг Украины. Политик поприветствовал любые положительные шаги Китая с целью найти решение.

Китайские СМИ при этом указывали, что развивающиеся страны не приемлют позицию Запада по ситуации на Украине и их нарратива в отношении России. Эти государства считают, что потребность в мире перевешивает потребность в победе, при этом конфликт, критически опасный для Европы, не является приоритетом для расположенных вдали от нее наций.

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