ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко прилетит в Москву из-за "неурегулированных вопросов в отношениях"

11:53
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Президент Белоруссии встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Визит запланирован на среду, 24 мая. Лукашенко планирует обсудить "неурегулированные вопросы в отношениях", сообщает агентство БелТА.

"Как мне докладывает наше правительство, ну почти нет никаких проблем с Россией. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то", - заявил Лукашенко на встрече с послом России в Белоруссии Дмитрием Крутым.

Проблем в российско-белорусских отношениях быть не должно, подчеркнул президент.

В последний раз Лукашенко прилетал в Москву на 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент Белоруссии был на параде, но с неформального завтрака в Кремле ему пришлось уехать из-за запланированного мероприятия в своей стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.