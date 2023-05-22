Лукашенко прилетит в Москву из-за "неурегулированных вопросов в отношениях"

Президент Белоруссии встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Визит запланирован на среду, 24 мая. Лукашенко планирует обсудить "неурегулированные вопросы в отношениях", сообщает агентство БелТА.

"Как мне докладывает наше правительство, ну почти нет никаких проблем с Россией. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то", - заявил Лукашенко на встрече с послом России в Белоруссии Дмитрием Крутым.

Проблем в российско-белорусских отношениях быть не должно, подчеркнул президент.

В последний раз Лукашенко прилетал в Москву на 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент Белоруссии был на параде, но с неформального завтрака в Кремле ему пришлось уехать из-за запланированного мероприятия в своей стране.

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