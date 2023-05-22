Москва и Минск успешно справляются с внешним давлением

Западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества. Такое заявление сделал в понедельник, 22 мая, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик отметил, что это произошло "во многом благодаря нашей экономике, благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз".

Во время встречи с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым Лукашенко поинтересовался логистическими проблемами при взаимодействии двух стран. Глава государства призвал дипломата контролировать портовое хозяйство, которое Белоруссия развивает в России, узкие места в части железнодорожного сообщения, а также развитие автомобильных грузоперевозок, сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ указывали, что Соединенные Штаты и Европейский союз оказались в ловушке, куда их загнало преувеличенное чувство собственного величия: Запад надеялся победить Москву в экономической войне, однако остальной мир этого почему-то не захотел.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что в Евросоюзе возникли сложности с разработкой нового санкционного пакета, который "вызывает возражения не только Венгрии".

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