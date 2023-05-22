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Собянин рассказал о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках реновации

12:27
  • понедельник
  • 22 мая 2023

В рамках программы реновации благоустроено 1,6 млн кв м дворовых территорий

Около 1,6 млн кв. м дворовых территорий в Москве благоустроено в рамках программы реновации столичного жилфонда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Смотрим на благоустройство в комплексе: чтобы жители любого возраста могли отдыхать и заниматься спортом в шаговой доступности от дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что рядом с новостройками размещено более 600 спортивных и детских площадок. При этом учитывается индивидуальная концепция дворов.

Мэр добавил, что в рамках программы реновации власти города ввели в эксплуатацию 249 новостроек. Всего предусмотрено расселение 5175 домов.

 

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