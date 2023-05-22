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Строительство образовательного комплекса на 400 мест начинается в Нижегородском районе

12:18
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Общая площадь объекта составит 9,5 тыс. квадратных метров

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что на юго-востоке столицы в Нижегородском районе начинается строительство образовательного комплекса в составе ЖК "Перовское 2".

Как уточнил Левкин, ЖК возводится в семи минутах ходьбы от станций метро и МЦК "Нижегородская". Строительство корпуса начнется по адресу: Перовское шоссе, земельный участок 2.

При отделке здания будут использоваться спокойные цвета, большие окна игровых и спален будут выходить в сад. Общая площадь объекта составит 9,5 тыс. квадратных метров.

На игровых площадках появятся теневые навесы и качели, а также оборудование для развития, экспериментов и активных игр, добавил глава департамента.

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