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МЧС объявило о стабилизации ситуации с природными пожарами

12:43
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Ведомство контролирует пожарную обстановку в России

В России стабилизировалась обстановка с природными пожарами. Такое заявление сделали в понедельник, 22 мая, в российском Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Человеческий фактор: как справиться с лесными пожарами

В пресс-службе ведомства уточнили, что на сегодняшний день в 15 субъектах действуют 78 очагов на площади более 6,4 тысячи гектаров, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников рассказал, что главными причинами больших лесных пожаров весной в ряде российских регионов стали не диверсии, а неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. По мнению Советникова, вряд ли можно говорить о диверсиях в этой связи — это "громкое слово".

Россиян призывают соблюдать требования противопожарной безопасности и не нарушать специальные режимы, действующие в ряде регионов. Они предполагают запрет на посещение лесных массивов и разведение огня.

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