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В честь пятилетия платформы "Россия - страна возможностей" организовали донорскую акцию

12:20
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Десятки человек пришли, чтобы сдать кровь

В Москве победители и финалисты конкурса "Лидеры России" решили необычным образом отметить пятилетие президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Они организовали донорскую акцию. Десятки человек пришли, чтобы сдать кровь и помочь тем, кто попал в беду. Ведь и сам проект был создан для того, чтобы помогать - школьникам, студентам и талантливым специалистам из всех регионов.

Ежегодно проходят конкурсы и олимпиады по разным направлениям, работают центры оценки и развития компетенций в вузах, а также кадровое агентство.

"Я очень благодарен нашим победителям, финалистам конкурса "Лидеры России, которые регулярно проводят такую акцию, доказывают не на словах, а на деле, что настоящие лидеры - это прежде всего люди, которые думают о других, которые помогают другим", - отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

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