Армения заявила о возможном выходе из ОДКБ

В том случае, если организацию признают "недееспособной"

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее "недееспособной организацией".

Об этом в понедельник, 22 мая, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении", - сказал он в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Если Армения выйдет из ОДКБ, то Еревану придется самостоятельно решать вопросы безопасности, подчеркнул Пашинян.

В 2022 году Армения обратилась к ОДКБ и лично к России с просьбой помочь в борьбе с Азербайджаном в конфликте за Нагорный Карабах.

В январе 2023 года Армения отказалась проводить на своей территории учения с миротворческими силами Организации. Кремль заявил, что изучит подробнее претензии Еревана при этом отметив, что Армения - очень близкий союзник России.

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