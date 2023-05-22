Княжевская: Более 14 млн кв метров жилья появится в ВАО и ЮВАО

Программа реновации идёт полным ходом

Лидерами по объему строительства жилья по программе реновации станут Восточный и Юго-Восточный округа столицы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, программа реновации идет полным ходом. С каждым месяцем все больше москвичей переселяются в новое качественное жилье, объемы которого даже в отдельно взятых округах впечатляют.

"Например, в Восточном округе планируется построить около 8,7 миллионов квадратных метров, а в Юго-Восточном — 6,1 миллиона. При этом сами здания будут выполнены согласно современным архитектурным и планировочным решениям", — отметила Княжевская.

В Юго-Западном округе планируется строительство 4,7 миллионов кв.м., в Северном и Западном — по 4,4 миллиона. В Северо-Восточном округе заложено строительство 3,9 млн кв.м., Северо-Западном — 3,2 млн. кв.м., Южном — 3 млн кв.м. Меньше миллиона квадратных метров построят в Центральном округе и Зеленограде — в них в рамках программы реновации предполагается строительство по 480 и 250 тысяч квадратных метров жилья. Затронет программа и новую Москву — в Троицком и Новомосковском округах ожидается строительство жилья более 700 тысяч "квадратов".

Кроме того, Москва следит, чтобы в обновленных районах была развита социальная и транспортная инфраструктура. Так, в рамках программы реновации планируется строительство более 190 социальных объектов разной направленности.

В Москве планируется построить 81 детский сад, 62 школы и 11 учебно-воспитательных комплексов. Также заложено строительство 13 объектов здравоохранения и 31 физкультурно-оздоровительный комплекс.

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