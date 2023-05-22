ВОЗ предупредила об угрозе появления нового опасного штамма коронавируса

Статус пандемии снят, но забыть о COVID-19 не получится

Угроза появления нового штамма коронавирусной инфекции, способного привести к резкому росту заболеваемости и смертности от этого заболевания, сохраняется. Об этом заявил в понедельник, 22 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что завершение глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за COVID-19 не означает исчезновения глобальной угрозы, которую представляет собой это заболевание. Остается "угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом".

Гебрейесус подчеркнул, что в случае прихода новой пандемии нужно "быть готовыми реагировать решительно, коллективно и на справедливой основе", сообщает ТАСС.

Статус глобальной пандемии был присвоен ситуации с COVID-19 в 2020 году, отменен — 5 мая 2023 года. Однако исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что коронавирус останется с человечеством навсегда, его невозможно полностью искоренить.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии коронавирусной инфекции, в России постепенно снижают степень оставшихся ограничений.

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