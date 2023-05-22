ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ предупредила об угрозе появления нового опасного штамма коронавируса

13:20
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Статус пандемии снят, но забыть о COVID-19 не получится

Угроза появления нового штамма коронавирусной инфекции, способного привести к резкому росту заболеваемости и смертности от этого заболевания, сохраняется. Об этом заявил в понедельник, 22 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Заболеваемость гриппом и COVID-19 в России снизилась на треть

Глава ВОЗ подчеркнул, что завершение глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за COVID-19 не означает исчезновения глобальной угрозы, которую представляет собой это заболевание. Остается "угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом".

Гебрейесус подчеркнул, что в случае прихода новой пандемии нужно "быть готовыми реагировать решительно, коллективно и на справедливой основе", сообщает ТАСС.

Статус глобальной пандемии был присвоен ситуации с COVID-19 в 2020 году, отменен — 5 мая 2023 года. Однако исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что коронавирус останется с человечеством навсегда, его невозможно полностью искоренить.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии коронавирусной инфекции, в России постепенно снижают степень оставшихся ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.