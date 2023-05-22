Белгородский губернатор опроверг эвакуацию в регионе

Политик призвал "не слушать наших врагов"

В отношении Белгородской области проводят массированную информационную атаку, но слухи о якобы начавшейся в регионе эвакуации не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказал глава области Вячеслав Гладков.

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале губернатора, Гладков заявил, что эти слухи возникли на фоне массированного обстрела Грайворонского городского округа. Пострадавших и жертв при этом нет, сработала российская система противовоздушной обороны.

После этого жителям Белгородской области стали рассылать сообщения якобы от имени администрации Шебекинского городского округа о том, будто там начали эвакуацию населения.

Гладков призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он заверил, что остается на рабочем месте и контролирует обстановку, в случае каких-либо изменений сообщит об этом жителям области.

Ранее в региональном оперштабе сообщали, что информация о прорыве украинских диверсантов на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Некоторые СМИ утверждали, что на территорию Белгородской области прорвались украинские диверсанты, российские силовики вступили с ними в бой, после чего ДРГ отошла обратно на Украину. Однако в действительности 19 мая на границе Белгородской области планово велась работа Вооруженных сил России, никаких диверсантов на территории региона не было.

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