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Мишустин объявил о расширении программы "Фабрика проектного финансирования"

14:56
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Она направлена на привлечение инвестиций

Меры поддержки и развития российского бизнеса обсудил сегодня Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Глава кабмина заявил о расширении программы "Фабрика проектного финансирования".

Она направлена на привлечение инвестиций. Сейчас реализуется 25 проектов в приоритетных отраслях экономики на сумму более полутора триллионов рублей.

Другой темой совещания стала поддержка нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне. Как отметил премьер, уже утверждена дорожная карта.

"Существенная часть территории нашей страны располагается в полярных широтах, именно там находятся крупные природные запасы сырья, включая и нефть, и газ, президент особо подчеркивал важность создания современных производств по их переработке, для этого по поручению главы государства мы расширяем поддержку развития нефтегазохимических кластеров, это, в первую очередь, относится к Арктической зоне, в непосредственной близости от ресурсной базы. Такое решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей. Это будет способствовать также долговременному экономическому росту", - отметил Мишустин.

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