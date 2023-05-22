Автомобиль Aurus попал в ДТП в центре Москвы

Он столкнулся с Volvo

Представительский автомобиль Aurus попал ДТП в центре Москвы. Он столкнулся с Volvo на пересечении Проспекта Мира и Больничного переулка, передает "ТВ Центр".

Aurus, по некоторым данным - с включенными мигалками, двигался на большой скорости и врезался в иномарку, которая выезжала из переулка. От удара ее развернуло, и она чуть было не задела стоящую на обочине скорую помощь.

Повреждения получили обе машины, и чтобы увезти Aurus с места аварии, пришлось задействовать эвакуатор. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются

"Я проехал на зеленый сигнал светофора, машина двигалась по Проспекту Мира, ударила мне в бок. У меня была скорость около 30 километров в час, я проезжал на зеленый сигнал светофора, как уже сказал. Я не видел, к сожалению, ни пассажира, ни водителя", - рассказал водитель Volvo.

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