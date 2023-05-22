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Собянин и Воробьев подписали соглашение о внедрении сервисов МЭШ в Подмосковье

14:54
  • понедельник
  • 22 мая 2023

В настоящее время в рамках пилотного проекта новая платформа работает в 60 школах

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о внедрении в образовательные учреждения Подмосковья сервисов Московской электронной школы, передает "ТВ Центр".

Учителя, родители и школьники Подмосковья теперь смогут пользоваться такими удобными цифровыми сервисами, как электронные дневник, журнал, библиотека, портфолио учащегося.

В настоящее время в рамках пилотного проекта новая платформа внедрена в 60 школах. Сергей Собянин подчеркнул, что Москва и область двигаются совместно по целому ряду направлений.

Собянин: "Это и экология, транспорт, обеспечение водоснабжением, энергетикой. И сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования это, по сути дела, один еще шаг по совместной работе, которая дает синергию, дополнительные возможности как Москве, так и Московской области".

Воробьев: Мы с Москвой работаем по разным направлениям в партнерстве. И образование - это стратегическое направление. Мы тоже нашли совместные интересы, и от этих подписаний выиграет ученик, наши дети выиграют, выиграет учитель, который пользуется электронным дневником, электронной системой".

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