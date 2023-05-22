Московские школьники привезли медали с Международной олимпиады по химии

Столичная система образования уже не раз доказывала свою эффективность

Дмитрию Ивановичу Менделееву при жизни чего только не снилось - даже периодическая таблица химических элементов. Но такого финала международной Менделеевской олимпиады он во сне точно не видел. Национальная сборная России, соперничавшая в Астане с командами из 20 стран, завоевала множество серебряных и золотых наград, четыре из которых получили московские школьники.

10-классник Тимур Ахмедов честно признается - с детства мечтал стать врачом. Засыпал маму и папу вопросами - что для этого нужно? Те говорили про биологию и химию, щедро давали любимому чаду нужные книжки. Он читал - и постепенно влюблялся. В один предмет, который затмил все остальные и стал для него - смыслом жизни. А победа на одной из самых авторитетных олимпиад в мире лишь подтвердила его уверенность в правильном выборе.

Медаль Менделеевской олимпиады не имеет прикладного значения в обычном понимании. Благодаря ей ребятам не поставят пятерку по химии в четверти и не добавят баллы во время ЕГЭ. Детям-победителям уже гарантировано поступление в ВУЗ. Главное, что эта победа - большой рывок в карьере и шаг к серьезным и очень важным открытиям.

"Каких-то дополнительных льгот эта медаль не дает, потому что все мыслимые льготы у ребят уже есть. И право на получение гранта президента - это стипендия на все время обучения. И за победу на Всеросе они получат грант мэра Москвы", - объяснил Иван Ященко, научный руководитель Центра педагогического мастерства.

Школьники-победители сейчас взахлеб рассказывают о невероятной атмосфере во время Олимпиады. Да, это не спорт, а точная наука. Но общение и чувство локтя здесь никто не отменял.

"Наша сборная была очень дружной. Сплоченный коллектив. Мы когда поняли, что у нас будет семь золотых медалей, у нас вся сборная - вне зависимости от результата, от места - просто радовалась друг за друга. Не было вот этого единоличного результата. Мыслей о том, что вот только я - победитель, и всё", - говорит Тимур Ахмедов.

Готовившие российскую команду эксперты прекрасно знали, что задания на состязании давно считаются самыми сложными из всех мировых химических олимпиад. Помогало то, что пришлось писать не с чистого листа. Все дети были прекрасно подготовлены.

"В Москве в этом году рекордное количество дипломов на заключительном этапе по химии. У нас 68 дипломов - столько не было еще никогда! Фундамент во всех успехах предметов создают такие проекты, как "Московский математический класс" и "Математическая вертикаль", которые развернуты в более чем 400 школах Москвы", - уточнил Ященко.

Если кто-то думает, что химия - это сложно и неинтересно, самое время изменить свою точку зрения. Это новые медицинские препараты и прорыв в энергетике, нейросети и сверхпроводники, левитационный транспорт и экология.

Золотой медалист Тимур еще не определился в своей узкой специализации. Но ему точно есть из чего выбрать.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"