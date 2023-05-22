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В Подмосковье поймали дачного вора

15:11
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Они с сообщником взламывали загородные дома

Подмосковные полицейские задержали приезжего, который промышлял кражами с дач в Талдомском городском округе, сообщает "ТВ Центр".

33-летний уроженец Средней Азии и его сообщник, взламывая двери и окна, залезали в загородные дома по ночам и забирали все, что попадалось под руку. Добычей становилась бытовая техника, садовый инвентарь, инструменты, велосипеды, шины и даже посуда.

Уже известно, что злоумышленники обворовали не менее 12 дач. Общий ущерб - 450 тысяч рублей. Похищенные вещи преступники продавать, правда, не спешили, а складировали в арендованном доме. Многие предметы уже удалось опознать и вернуть владельцам. А сам задержанный хоть и признает свою вину, но утверждает, что на преступный путь его подтолкнул приятель. Его уже ищут.

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