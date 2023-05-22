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В Москве поставили одну из самых известных и сложных опер Беллини

15:16
  • понедельник
  • 22 мая 2023

"Норма" - шедевр бельканто

С первыми аккордами оркестра начинается невероятное трехчасовое путешествие. Чтобы сохранить присутствие духа, лучше ненадолго закрыть глаза. Единство формы и содержания - яркое впечатление. Первая же ария "Нормы" увлекает душу в полет.

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Эта партия - символ вокального триумфа оперной дивы Марии Каллас. Да и, пожалуй, самый известный номер оперы Беллини, которую не называют иначе как "шедевр бельканто". Она требует от исполнителя безупречного владения техникой виртуозного пения. А партия "Нормы" считается одной из самых трудных в репертуаре сопрано.

Перед премьерой Хибла Герзмава признается - поставила перед собой задачу через голос и актерскую игру раскрыть внутреннюю драму своей героини: "Она - очень сильная женщина. Она очень любит. Она потрясающе сильнейшая жрица, которая на небе может написать очень важные слова для мира. Слова для Вселенной".

Действие оперы разворачивается в I век до нашей эры. Друиды ведут борьбу с римскими завоевателями. Однако тема, поднятая в опере, будет понятна современному слушателю. Конфликты - политический, любовный. И треугольник, в который оказались загнаны главные герои.

Режиссер-постановщик Адольф Шапиро рассказывает - работалось "интересно и мучительно". На вопрос, доволен ли результатом, отшучивается, мол, вся власть на сцене - музыке и певцам.

"Опера прекрасна тем, что она - очень наивное искусство и поэтому очень мудрое. И главное тут все-таки музыка. И для режиссёра, который приходит, в опере самое главное понять, что он тут не главный", - отметил Шапиро.

За сценографию и костюмы отвечала Мария Трегубова. Лауреат четырех премий "Золотая маска" предложила монохромное визуальное решение. Сценический лес похож на картину в духе экспрессионистов. Дирижер Мариинки Кристиан Кнапп с оркестром Музыкального театра работает впервые. Говорит, что в "Норме" важнее аккомпанировать и подчеркивать красоту вокальных партий.

В роли молодой жрицы - студентка Московской консерватории Полина Шароварова. Владимир Дмитрук исполняет главную мужскую партию. "Норма" на сцене Музыкального театра имени Станиславского - впервые. И зрительский успех постановки, судя по всему, предопределён. Билеты на ближайшие премьерные показы раскупили за несколько часов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Опера "Норма"
Опера "Норма"
Опера "Норма"
Опера "Норма"
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