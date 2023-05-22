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Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

13:31
  • понедельник
  • 22 мая 2023

При одном условии

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но при условии, что будет обеспечена безопасность армянского населения.
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86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также и территорию Карабаха, отметил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку – территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров", - сказал он (цитата по Sputnik Армения).

Пашинян подчеркнул, что необходимо создать те условия, при которых прекратятся геноцид и этнические чистки в отношении армян Карабаха. Ереван ожидает международных гарантий, что такие переговоры будут проведены.

Конфликт Армении и Азербайджана за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. Ситуация в очередной раз обострилась в сентябре 2020 года. При посредничестве России было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня.

Осенью 2022 года обстановка на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

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