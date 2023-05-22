При одном условии

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но при условии, что будет обеспечена безопасность армянского населения.

86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также и территорию Карабаха, отметил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку – территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров", - сказал он (цитата по Sputnik Армения).

Пашинян подчеркнул, что необходимо создать те условия, при которых прекратятся геноцид и этнические чистки в отношении армян Карабаха. Ереван ожидает международных гарантий, что такие переговоры будут проведены.

Конфликт Армении и Азербайджана за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. Ситуация в очередной раз обострилась в сентябре 2020 года. При посредничестве России было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня.

Осенью 2022 года обстановка на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"