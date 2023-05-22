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На Сицилии проснулся вулкан Этна: что там происходит сейчас

14:58
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Из-за непогоды мощность извержения пока трудно определить

Новое пробуждение крупнейшего из действующих вулканов Европы совпало с волной непогоды - в выходные на Сицилию обрушились ливни, над островом нависли тучи. Поэтому жители соседних населенных пунктов с утра не сразу поняли, что случилось. А им на головы падает вовсе не дождь и не град. Уже скоро улицы городов и окружающие поля почернели от пепла и так называемых лапилли - крупных частиц вулканической лавы.

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"Вулкан начал извергаться около восьми часов утра, а ближе к полудню сверху начали сыпаться лапилли. Они большие - три-четыре сантиметра. Но, к счастью, легкие, потому что состоят из шлака", - рассказал Массимо Падалино, сотрудник турфирмы.

Вулканические выбросы осели в ближайших к Этне городах Адрано, Бронте и в столице региона Катании. Там пришлось приостановить даже работу международного аэропорта. Часть рейсов сильно задержали, другие вовсе отменили, а часть перенаправили в соседние города. Тысячи пассажиров сутки ждали, пока специальные службы расчистят от пепла взлетно-посадочные полосы.

Сейчас воздушная гавань возвращается к нормальной работе. Но перспективы пока неясны. Низкая облачность затрудняет наблюдение за вулканом: сейсмологи могут только догадываться, что выбросы пепла и лавы происходят из юго-восточного кратера. Прогнозировать же, сколько продлится нынешний период активности, пока не берутся вовсе. В начале 2021 года извержение Этны продолжалось несколько недель.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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