Протасевич объявил о своем помиловании

Власти Белоруссии пока не подтверждали эту информацию

Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич в понедельник, 22 мая, рассказал, что был помилован.

Журналист заявил, что "буквально только что" подписал соответствующие документы, отметив, что "это, конечно, просто прекрасная новость", сообщает БелТА.

Протасевичу еще в 2020 году были заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, в числе которых — организация массовых беспорядков, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигание социальной вражды по профессиональному принципу. Журналиста в Белоруссии внесли в перечень террористов.

В мае 2021 года самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска 23 мая 2021 года после сообщения о минировании. Спецслужбы на паспортном контроле задержали летевших этим рейсом одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.

В мае 2023 года Протасевич был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии.

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