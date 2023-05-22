ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Источники рассказали о предстоящем увольнении украинского премьер-министра

14:00
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Причина возможной отставки политика не сообщается

Денис Шмыгаль в ближайшее время может лишиться поста главы украинского правительства. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным источников, новым премьер-министром Украины в ближайшее время может быть назначен вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Почему Шмыгалю грозит отставка и что ждет его в дальнейшем, источникам неизвестно, сообщает РИА Новости.

Ранее экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украине до сих пор не везло с главой государства, и предложил стране подумать над сменой руководства. Владимиру Зеленскому на посту президента, по словам экс-чиновника, не удалось справиться с коррупцией, хотя российская спецоперация могла стать хорошим основанием применить "экстраординарные меры" для решения проблемы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.