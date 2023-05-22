Источники рассказали о предстоящем увольнении украинского премьер-министра

Причина возможной отставки политика не сообщается

Денис Шмыгаль в ближайшее время может лишиться поста главы украинского правительства. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным источников, новым премьер-министром Украины в ближайшее время может быть назначен вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Почему Шмыгалю грозит отставка и что ждет его в дальнейшем, источникам неизвестно, сообщает РИА Новости.

Ранее экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украине до сих пор не везло с главой государства, и предложил стране подумать над сменой руководства. Владимиру Зеленскому на посту президента, по словам экс-чиновника, не удалось справиться с коррупцией, хотя российская спецоперация могла стать хорошим основанием применить "экстраординарные меры" для решения проблемы.

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