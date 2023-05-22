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Будущие контрактники рассказали о своем решении отправиться в зону СВО

14:02
  • понедельник
  • 22 мая 2023

"Дело правое"

Решения пойти на военную службу по контракту связаны с желанием помочь родным и друзьям, которые уже проходят службу в зоне СВО, а также с пониманием необходимости защищать интересы страны. Об этом рассказали будущие контрактники.

"У меня старший брат пошел, отчим пошел. Сидеть дома, пока все там, я не могу", - сказал один из них.

Еще один мужчина, решивший пойти служить по контракту, рассказал, что большинство родных поддержали его решение. По его словам, братья и друзья уже находятся в зоне СВО.

"Теперь и мы поедем защищать интересы нашей страны. Большая часть родственников поняли мое решение, все "за", потому что все согласны, что дело правое", - сказал он.

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