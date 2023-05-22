WSJ: в июле может появиться Совет Украина-НАТО

Источники рассказали об обсуждении новой организации

Совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказали информированные источники.

Как пишет The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит, где будет создан новый орган — Совет Украина-НАТО. Предполагается, что он может стать пропуском для Киева к будущему членству в военном блоке.

Официальное подтверждение этой информации от украинских властей или от представителей Североатлантического альянса не поступало.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует принять на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу военной помощи Украине для полного перевооружения украинской армии по западному образцу вместо устаревших советских образцов.

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