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WSJ: в июле может появиться Совет Украина-НАТО

14:19
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Источники рассказали об обсуждении новой организации

Совет Украина-НАТО могут учредить на саммите альянса в Литве в июле. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказали информированные источники.
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Как пишет The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит, где будет создан новый орган — Совет Украина-НАТО. Предполагается, что он может стать пропуском для Киева к будущему членству в военном блоке.

Официальное подтверждение этой информации от украинских властей или от представителей Североатлантического альянса не поступало.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует принять на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу военной помощи Украине для полного перевооружения украинской армии по западному образцу вместо устаревших советских образцов.

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