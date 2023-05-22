Песков объяснил, с чем связана пробуксовка российской части зерновой сделки

ООН сталкивается с противодействием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке.

Об этом в понедельник, 22 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что ЕС не планирует переподключать российские банки к международной системе SWIFT, хотя это является одним из условий продолжения сделки.

"Несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников. Это действительно осложняет этот процесс", - заявил представитель Кремля.

Тем не менее, контакты по сделке будут продолжаться в течение следующих двух месяцев.

"Это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится", - напомнил Песков (цитата по ТАСС).

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов. Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей.

На прошлой неделе зерновую сделку продлили еще на два месяца. В МИД России уточнили, что "перекосы" в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.

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