ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков объяснил, с чем связана пробуксовка российской части зерновой сделки

14:41
  • понедельник
  • 22 мая 2023

ООН сталкивается с противодействием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке.
МИД России назвал условие прекращения зерновой сделки

Об этом в понедельник, 22 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что ЕС не планирует переподключать российские банки к международной системе SWIFT, хотя это является одним из условий продолжения сделки.

"Несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников. Это действительно осложняет этот процесс", - заявил представитель Кремля. 

Тем не менее, контакты по сделке будут продолжаться в течение следующих двух месяцев.

"Это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится", - напомнил Песков (цитата по ТАСС).

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов. Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей.

На прошлой неделе зерновую сделку продлили еще на два месяца. В МИД России уточнили, что "перекосы" в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.