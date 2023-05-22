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Песков оценил призывы к реформированию ООН

14:43
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Любые варианты должны стать результатом общей договоренности, подчеркнули в Кремле

Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно. Такое заявление сделал в понедельник, 22 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что вопрос реформирования всемирной организации ставится многими странами и обсуждается уже не первый год.

Однако "все это должно быть, любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса", цитирует Пескова РИА Новости.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее указал, что чрезмерная представленность Запада в Совбезе ООН подрывает принцип многосторонности организации. С учетом этого Лавров призвал ускорить реформу Совбеза с тем, чтобы государства Азии, Африки и Латинской Америки получили более существенное представительство.

При этом директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев критически отозвался об идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Швейцарию. Дипломат указал, что нельзя игнорировать отход Берна от политики нейтралитета с момента начала российской специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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