На территорию Белгородской области проникли диверсанты ВСУ

Принимаются меры по ликвидации диверсантов
На территорию Белгородской области со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, группа проникла на территорию Грайворонского района области. В настоящее время принимаются меры по ликвидации диверсантов.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары по Грайворонскому району. Обстрел продолжался несколько часов. Пострадали два человека, рассказал губернатор.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"