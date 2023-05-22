На территорию Белгородской области проникли диверсанты ВСУ

Принимаются меры по ликвидации диверсантов

На территорию Белгородской области со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, группа проникла на территорию Грайворонского района области. В настоящее время принимаются меры по ликвидации диверсантов.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары по Грайворонскому району. Обстрел продолжался несколько часов. Пострадали два человека, рассказал губернатор.

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