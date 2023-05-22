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Пассажир "Шереметьево" бросил кошку в аэропорту

15:23
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Переноску нашли в терминале B

В аэропорту Шереметьево ищут хозяина, который перед полетом оставил в терминале B переноску с кошкой, сообщает "ТВ Центр".

На подозрительный предмет обратил внимание сотрудник службы безопасности. Открыв переноску, обнаружил внутри тихо сидящую ухоженную кошку. Ни тени стресса или страха, разве что немного грустная. Ветеринары осмотрели животное и накормили.

"Один из сотрудников выразил желание забрать домой, чтобы обеспечить уход, пока мы разыскиваем владельца. Кошечка сейчас дома, играет с детьми, ей обеспечивают все необходимое. А мы со своей стороны ищем хозяина", - сообщила Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево".

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