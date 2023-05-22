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Минобороны сообщило о перехвате пяти реактивных снарядов HIMARS

15:08
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Ведомство представило свежие данные о потерях ВСУ

Минобороны России в понедельник обнародовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции (СВО).
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Так, на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 270 военных, одну гаубицу Д-20 и две – Д-30. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили более 150 украинских военнослужащих.

"В районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в ведомстве.

Также Минобороны в своем Телеграм-канале сообщило о перехвате за сутки пяти реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В субботу, 20 мая, сообщалось, что ПВО России сбила 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

22 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российская армия продвигается вперед на авдеевском и марьинском направлениях. Между тем в Артемовске началось предварительное разминирование после освобождения.

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