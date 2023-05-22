Суд отказался смягчить Блиновской меру пресечения

Блогеру вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру и создательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказали в пресс-службе суда.

Апелляционная жалоба защиты на постановление Пресненского суда столицы об избрании Блиновской меры пресечения была оставлена без удовлетворения. Сама Блиновская на заседании суда по рассмотрению ее жалобы не появилась, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, Блиновская недоплатила в бюджет 918 млн рублей налогов. Ей также вменяют отмывание денег.

Муж Блиновской, прежде проходивший по уголовному делу свидетелем, переквалифицирован в ее пособники. Ему в качестве меры пресечения назначен запрет определенных действий — использование средств связи и интернета. Алексей Блиновский пытался обжаловать решение суда, но потерпел неудачу.

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