Песков объяснил особые отношения Путина и Эрдогана

Политики часто созваниваются и проводят личные встречи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган установили особые отношения. Это в понедельник, 22 мая, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и Эрдоган – это очень серьезные политические деятели, с огромным политическим опытом, которым не свойственны популистские приемы.

Оба политических лидера отвечают за свои слова и занимаются конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений, что важно для народов двух стран, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее об особых отношениях с Владимиром Путиным рассказал сам Эрдоган, комментируя согласие Москвы на продление зерновой сделки. Запад, по убеждению турецкого лидера, демонстрирует несбалансированный подход к России. Продление черноморской продовольственной инициативы оказалось возможным благодаря особым отношениям властей Турции с президентом России Владимиром Путиным, заявил Эрдоган.

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