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Восстановлено электроснабжение Запорожской АЭС

15:27
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Радиационный фон после очередного отключения – в норме

Запорожская АЭС работает штатно, электроснабжение станции восстановлено. Радиационный фон на территории и в санитарно-защитной зоне не превышает нормативных показателей, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

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По данным директора, подача электричества восстановлена в 14:20. АЭС выдает мощность на воздушную линию 750 кВ "Днепровская". Линии "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены, сообщает официальный телеграм-канал ЗАЭС.

Ранее 22 мая сообщалось, что Запорожская АЭС перешла на дизельные генераторы, чтобы обеспечить собственные нужды – в частности, работу систем безопасности станции. С украинской стороны была отключена последняя из четырех высоковольтных линий электропередачи - "Днепровская", передает РИА Новости.

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