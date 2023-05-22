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Путин призвал не тянуть с созданием органов судебной системы в новых регионах

15:39
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Глава государства обсудил эту тему с председателем ВС России

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях продолжается формирование российских органов власти. Эту тему в понедельник, 22 мая, обсудил глава государства Владимир Путин с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым.
Путин обсудил с губернатором Хабаровского края поддержку новых регионов

Во время встречи президент подчеркнул, что важнейший шаг в этой работе — создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации. Путин выразил надежду на то, что эта деятельность будет завершена в назначенные сроки, сообщает РИА Новости.

В апреле глава государства провел совещание по развитию новых регионов. На нем отмечалось, что программа по развитию новых регионов готова, но объем работы таков, что местным властям самим никак не справиться, поскольку проблемы "копились на этих территориях десятилетиями без всякого преувеличения, да еще и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних восьми лет".

Владимир Путин потребовал установить прямую ответственность федеральных министров и вице-премьеров за выполнение конкретных задач по развитию новых регионов.

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