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Россия пообещала защитить своих партнеров вопреки действиям США

16:09
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Москва неукоснительно выполняет свои обязательства перед партнерами

Россия выполняет обязательства по защите интересов партнеров по военно-техническому сотрудничеству, несмотря на антироссийскую политику США. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

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Шугаев назвал санкционную политику Соединенных Штатов незаконной и подчеркнул, что даже в таких условиях Москва неукоснительно соблюдает свои обязательства перед партнерами.

В военно-техническом сотрудничестве Россия готова максимально учитывать пожелания иностранных заказчиков, если это не несет угрозы национальной безопасности, цитирует Шугаева ТАСС.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию крупнейшим торговым партнером Турции и подчеркнул, что Анкара не станет идти на поводу у Запада и вводить санкции в отношении России. Политик раскритиковал обещания своих политических конкурентов заново построить отношения с другими странами в случае победы на выборах в Турции.

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