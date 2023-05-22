Собянин: столица поможет Московской области во внедрении сервисов "МЭШ"

Собянин и Воробьев подписали соглашение об интеграции "МЭШ" в школы Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заключили соглашение о внедрении сервисов "Московской электронной школы" в образовательных учреждениях Подмосковья. Церемония подписания прошла в областном Доме правительства в Красногорске.

Городской образовательный проект "Московская электронная школа" стал основой проекта федерального. Теперь все российские педагоги, учащиеся и их родители смогут пользоваться удобными цифровыми сервисами.

В электронном дневнике отображаются оценки, расписание, задания на дом и отсутствие ребёнка на занятиях. Это и цифровое портфолио с достижениями, и огромная библиотека по всем предметам.

"Это очень полезно детям, это очень помогает учителю, потому что не нужно самостоятельно (собирать – прим. ред.) большую гору материалов различной информации - это уже сделано самыми лучшими специалистами в самых разных областях", - рассказал Павел Воронцов, учитель истории и обществознания школы №625.

Журнал и учебные планы педагоги тоже ведут на платформе. На ней при необходимости проводят дистанционные занятия. Московская электронная школа смогла объединить традиционное образование и цифровые технологии.

"Сегодня это, по сути, такой общенародный проект, в котором участвует десятки тысяч педагогов, учащиеся нашей страны. И сегодня библиотекой МЭШа пользуется более 6 миллионов человек со всей России. Мы предпринимали уже несколько усилий сделать эту платформу общедоступной для всех, подписывали соглашение с Министерством образования. И вот на сегодня есть уже конкретное соглашение в рамках создания федеральной государственной информационной системы. Как президент нашей страны говорит - если есть что-то хорошее, то не надо изобретать велосипед. Давайте мы используем тот опыт, который есть", - отметил Собянин.

Сейчас электронную образовательную платформу на основе столичной в качестве эксперимента используют в нескольких регионах, в том числе в Московской области. Здесь к ней подключены уже 60 школ - это 67 тысяч человек. Сегодня между столицей и областью было подписано соглашение о полном внедрении цифрового сервиса.

"Мы тоже с Москвой работаем по разным направлениям в партнёрстве. И образование - это стратегическое направление. Мы тоже нашли общие интересы и от этих подписаний, самое главное, выиграет ученик, наши дети выиграют, выиграет учитель, которые пользуется электронным дневником, электронной системой. Что позволяет выявлять и таланты у наших детей", - заявил Андрей Воробьёв.

Федеральная платформа, основанная на московской, называется "Моя школа". Столичные власти не просто передали министерствам образования и цифрового развития технические разработки, но и обеспечили полное внедрение и всестороннюю поддержку.

"За многие годы Москвой накоплен колоссальный опыт в эффективной системе образования потрясающие результаты Москвы нам об этом говорят", - отметил Сергей Кравцов.

"Базовой платформой станет решение - Московская электронная школа, которая уже несколько лет успешно используется в Москве", - сказал Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В рамках Московской электронной школы создана крупнейшая электронная образовательная библиотека в России - в ней почти 2 миллиона учебных материалов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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