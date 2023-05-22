Аэропорт Шереметьево ждет хозяина оставленной кошки

У него есть шесть рабочих дней, чтобы забрать животное

Пушистая находка в аэропорту Шереметьево. В зоне вылета неизвестный оставил переноску с кошкой. Поиски владельца пока результатов не дали. Сейчас за животным ухаживают сотрудники аэропорта. Почему хозяин улетел, а питомец остался?

Несостоявшаяся авиапассажира осваивается на новом месте. И здесь ей явно комфортней, чем в крошечной переноске, в которой ее бросили в зоне вылета аэропорта Шереметьево. Во временном доме пушистую гостью назвали Джейси - никто ж не знает, как на самом деле зовут! И если хозяин не объявится, эти имя и крыша над головой могут стать постоянными.

"Пассажир прибыл в аэропорт, подошел к стойкам регистрации, потом еще несколько раз ходил от стоек информации к стойкам регистрации. И затем, судя по тому, что мы можем предположить, у него не хватало документов или были неправильно оформлены документы на домашнее животное, он оставил переноску. Он оставил ее намеренно", - сообщила Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево".

Такие истории в аэропортах случаются с завидной регулярностью. Но в том же Шереметьево сотрудники вспоминают: их нередко просили придержать не допущенное на рейс животное, пока за тем не приедут родственники или знакомые пассажира. Это владелец предпочел улететь и не обещал вернуться. При кошке не было ни ветпаспорта, ни записки.

Воскресенье. Шесть утра. Вполне понятно, что большинство вылетающих дремлет в ожидании своего рейса. Именно поэтому никто особо и не обратил внимания на мужчину, который оставил сумку возле спящего человека. И удалился. Переноску с кошкой внутри обнаружила служба безопасности аэропорта во время обхода территории.

Переноску доставили в бюро находок. Так положено по регламенту. Хоть и живая, но находка. По закону - потерянное или брошенное имущество. Кошку осмотрел ветеринар. Животное здорово. И даже особо не стрессовало. Тут же нашелся более вместительный домик - пассажиры часто бросают в аэропорту поврежденные или не прошедшие по размеру переноски. В бюро находок большой выбор зооинвентаря. Сотрудники купили корм. А один из них - Акмал Устаев -согласился приютить кошку у себя. Трое детей давно просили домашнего питомца.

Бросивший кошку в аэропорту пассажир установлен. Известно, что его самолет давно и благополучно приземлился в пункте назначения. Сотрудники аэропорта пока надеются на то, что этот человек объявится сам. Пока что ограничились максимально возможным информированием.

"Мы понимаем, что у человека могут быть разные обстоятельства. И надеемся, что он вернется и заберет своего домашнего питомца. На это есть 6 рабочих дней, начиная с сегодняшнего дня. Соответственно, мы ожидаем", - отметила Анна Захаренкова.

Пока что вместо владельца на этот пост сотрудников Шереметьево в социальных сетях откликнулись неравнодушные москвичи, готовые забрать кошку к себе или помочь с ее пристройством. Менее чем за полдня с аэропортом связались более 25 человек.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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