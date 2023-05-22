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ФСБ доложила Путину о попытке прорыва диверсантов под Белгородом

15:52
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Идет работа по ликвидации ДРГ

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Представители ФСБ, Минобороны и Погранслужбы сообщили верховному главнокомандующему, как продвигается работа по ликвидации группы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На территорию Белгородской области проникли диверсанты ВСУ
Сообщения об украинских диверсантах в Белгородской области оказались фейком

Как сообщил представитель Кремля журналистам, ведется работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и уничтожению этой группы. Сил и средств на месте достаточно.

Как сообщалось ранее, с утра 22 мая Грайворонский городской округ обстреляли из минометов со стороны Украины. Пострадали двое мирных жителей. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попытке проникновения на российскую территорию украинской диверсионно-разведывательной группы. Гладков отметил, что ликвидацией диверсантов занялись ВС России совместно с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ, передает РИА Новости.

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