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ВКС России нанесли массированный удар по аэродрому Днепр

16:31
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Уничтожена техника и боеприпасы

ВКС России нанесли массированный удар по украинскому аэродрому Днепр. Все цели ночной атаки достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По словам генерала, российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности. В итоге уничтожена авиационная техника, ангары с вооружением и боеприпасами, а также техническая позиция подготовки ракет, сообщил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, в результате активных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 270 военнослужащих. Также уничтожены три гаубицы и четыре бронемашины.

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