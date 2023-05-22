Три человека ранены в результате обстрела Белгородской области

Снаряды повредили три частных дома

Осколочные ранения получили трое жителей города Грайворон. Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями. По данным главы региона, двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения, они в состоянии средней тяжести.

Утром 22 мая несколько населенных пунктов под Белгородом подверглись обстрелу с украинской стороны. Ранее сообщалось о двоих пострадавших: мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями были доставлены в районную больницу после обстрела села Глотово.

Позже стало известно, что на территорию России проникла украинская диверсионная группа. ВС России совместно с ФСБ и Погранслужбой занялись ее ликвидацией. Тем временем советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к диверсии в белгородской области – но "с интересом наблюдает" за происходящим.

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