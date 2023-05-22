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Рейс Сургут-Москва подал сигнал тревоги

17:41
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Самолет развернулся для посадки в Перми

Сигнал тревоги получили авиационные службы с борта пассажирского лайнера, следовавшего из Сургута в Москву. Самолет развернулся для посадки в аэропорту Перми.

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"Экипаж Boeing рейсом Сургут - Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь", - приводит сообщение представителя авиационных служб ТАСС.

Экипаж рейса Сургут-Москва находился в воздухе немногим более часа, когда с борта поступил тревожный сигнал. Сообщается, что лайнер сразу стал снижаться с высоты 10 тысяч метров и начал поворот на Пермь.

Позже стало известно, что самолет благополучно приземлился в Перми. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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