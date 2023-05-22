Собянин подвел итоги акции "Ночь в музее"

"Ночь в музее" в этом году в городе посетили более 675 тысяч человек

В рамках акции "Ночь в музее" в столице гостей приняли более 200 площадок, мероприятия посетили 677 тысяч человек. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В музеях, библиотеках, старинных усадьбах проходили экскурсии, концерты, лекции, встречи с актерами и другие мероприятия", - сообщил мэр.

Собянин рассказал, что столичный Музей транспорта провел музейное ралли "Тур культур", в котором принял участие более 21 экипаж ретроавтомобилей с сотрудниками музеев Москвы и профессиональными раллистами.

Кроме того, акция "Ночь в музее" была доступна в онлайн-формате. Трансляции из музеев собрали около 460 тысяч просмотров.

Ранее "ТВ Центр" сообщал, что в рамках акции в Зеленом театре звучали струнные и ударные - там играл джазовый оркестр. А в Новой Третьяковке выступил с лекцией главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. На ВДНХ можно было посетить экскурсию "Плейлист космонавта".

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