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Режим КТО введен в Белгородской области

18:21
  • понедельник
  • 22 мая 2023

В регионе действуют временные ограничения

Режим контртеррористической операции вводится с 22 мая в Белгородской области. Правовой режим устанавливает специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Режим вводится в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области, подчеркнул глава региона в опубликованном в Telegram сообщении. Гладков отметил, что возможны проверки документов у физических лиц. Кроме того, может быть приостановлена деятельность опасных производств, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

День 22 мая начался с обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны Украины. В результате повреждены несколько домов, ранены пять человек. Позже поступили сообщения о проникновении на российскую территорию украинской диверсионно-разведывательной группы, ее ликвидацией занялись ВС России, ФСБ и Погранслужба.

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